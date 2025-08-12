バスケ日本代表、今夜アジアカップで大一番！広瀬すず、10日の見事な勝利に「3ポイントもDFも凄かった」

8月5日よりサウジアラビア・ジッダで開催されている「FIBAアジアカップ2025」。

バスケットボール男子日本代表は、8月10日にグループステージ第3戦グアム戦をたたかい、102―63のスコアで勝利。

通算2勝1敗、グループB・2位でグループステージを終え、本日8月12日（火）に行われる準々決勝進出決定戦（日本時間深夜0時45分〜放送）に駒を進めている。

日本代表が惜敗したグループステージ第2戦イラン戦に続き、グアム戦をテレビ朝日特設スタジオで全力応援した“テレビ朝日バスケSPブースター”の広瀬すずは、

「（グアム戦の日本代表は）3ポイントも凄かったですし、ディフェンスも凄かったです。すごく良いリズムの試合が見られて、このまま引き続き、次もがんばってほしいなと思います」

と試合後にコメント。スタジオで一緒に応援した澤部佑（ハライチ）、そして女子日本代表・高田真希らとともに、「がんばれニッポン！」とサウジアラビアまでエールを届けている。

準々決勝進出決定戦を戦う相手は、グループA・3位通過のレバノン代表。前回大会準優勝を誇る実力国だ。

54年ぶりのアジアカップ優勝を目指す日本代表の大一番から目が離せない。