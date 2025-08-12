¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬³«²ñ¼°¤Ç°§»¢¡¡ÂåÉ½32¥Á¡¼¥à¤¬½¸¹ç¡Ú¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡Û
¡þÂè19²óÁ´ÆüËÜÃæ³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×³«²ñ¼°¡Ê8·î11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿32¥Á¡¼¥à¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤·¤«µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢Æþ¾ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢Î©¤Áµî¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ìÆâ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇ®¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤³¤³¤Ë¤¤¤ë´ÆÆÄ¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤äÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢¾Íè¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ»ä¤Î°§»¢¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ï12Æü¤«¤é´ØÅì¤Î³ÆÃÏ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢17Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·è¾¡Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£