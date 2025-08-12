米女優テイラー・スウィフト（35）が米東部時間12日午前0時12分に、通算12作目となるオリジナルアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」をサプライズ発表した。

スウィフトは、恋人で米プロフットボールリーグ（NFL)カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシーが兄で元NFL選手のジェイソン氏と共に司会を務めるポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演して新アルバムを電撃発表する動画の一部を自身のインスタグラムに投稿し、ファンを歓喜された。

発売日などの詳細については明かしていないが、動画のなかでスウィフトはミントグリーンのケースにオレンジ色で「TS」と記されたケースを取り出し、中からアルバムを取り出して「これが私の新しいアルバムです」と語った。アルバムのジャケットにはモザイクが施されており、ビジュアルは非公開だったが、米東部時間13日午後7時に配信予定の番組の中で正式発表されるものとみられる。

スウィフトにとって、昨年4月にリリースした「ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント」に続く新アルバムとなる。公式サイトでは、アナログレコード、カセットテープ、CD版の予約注文を受け付けている。トラックリストは明らかにされていない。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）