ミス東大・神谷明采「15年ぶり逆上がり」ミニワンピでの挑戦に「際どい」「可愛い一面」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】「ミス東大2020」グランプリや「MISS OF MISS 2021」グランプリなど数々の賞を受賞しているタレントの神谷明采が11日、自身のInstagramを更新。15年ぶりに挑戦した逆上がりの動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ミス東大、逆上がり挑戦中のミニスカ姿
神谷は「ミス東大 15年ぶりの逆上がり」と久しぶりに鉄棒に挑戦したことを報告。ミニ丈ワンピース姿で公園の鉄棒で逆上がりにチャレンジするも、太ももをぶつける形で失敗する動画を公開しており「いまだに太ももの痛みが消えない」と逆上がりの後遺症を明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛い一面が見れて嬉しい」「頑張ってる姿素敵」「際どいですね」「ギャップが良い」「努力はすごいこと」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
