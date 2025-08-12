J1¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬²£ÉÍFM¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ò³ÍÆÀ!¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¸÷±É¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤éFW¥¨¥¦¥Ù¥ë(33)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤òÃå¤±¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Ï2021Ç¯¤«¤é²£ÉÍFM¤Ë½êÂ°¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÄÌ»»186»î¹ç¤Ç33¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏJ1Âè25Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼ó°Ì¡£°ìÊý¡¢²£ÉÍFM¤Ï»ÄÎ±·÷Æâ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î18°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üFW¥¨¥¦¥Ù¥ë
(ELBER)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1992Ç¯5·î27Æü(33ºÐ)
¢£¹ñÀÒ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
170cm/70kg
¢£·ÐÎò
¥¯¥ë¥¼¥¤¥í(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥³¥ê¥Á¡¼¥Ð(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥¯¥ë¥¼¥¤¥í(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥¹¥Ý¥ë¥Á¡¦¥ì¥·¥Õ¥§(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥¯¥ë¥¼¥¤¥í(¥Ö¥é¥¸¥ë)-¥Ð¥¤¡¼¥¢(¥Ö¥é¥¸¥ë)-²£ÉÍFM
¢£½Ð¾ìÎò(²£ÉÍFM)
J1¥ê¡¼¥°:144»î¹ç25ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:14»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:4»î¹ç2ÆÀÅÀ
ACL:16»î¹ç3ÆÀÅÀ
ACLE:7»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ:1»î¹ç1ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¼¯Åç
¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£µ¨É¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢¦²£ÉÍFM
¡ÖÌó4Ç¯È¾¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤¿´ü´Ö¤Ç¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¹¬±¿¤ÈÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Îº²¤ò¶»¤Ë¡¢±Ê±ó¤Ë±þ±ç¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡×
