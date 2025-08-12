若槻千夏、13歳娘の恋愛に本音吐露「経験してほしい」 結婚の助言するなら「占い」？
タレントの若槻千夏が12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート、毎週日曜 後9：00）の取材会に出席し、13歳の娘の恋愛について本音を明かした。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべるアンミカ＆藤森慎吾ら
取材会には若槻のほか、アンミカ、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が参加。自身の娘に伝えたい結婚の条件を聞かれ、しばし悩む様子を見せた若槻。平から「占いで…」と振られると、「占いで結婚を決めたので、占いで最後は行きなっていうかもしれないですね」と自身の経験をもとに明かした。
また「恋愛って親がダメダメ言うものじゃないと思って。経験しないとね、痛い目にあったりとか、この人いいなって肌で感じてかないと、親の一言でぎゅっとしたくない（縛りたくない）ので、本当経験はしてほしい」と母親としての思いを吐露した上で、「もう最後は彼女に任せますけど」と娘の意思を尊重すると強調した。
「シーズン1もやってきたんですけど、1は見なくていいです。大体シーズン1、2って続くものって1が一番楽しかったりするんですけど、2が超えてきてます」と太鼓判を押した若槻だったが、「これは見せません」とバッサリ。娘と一緒に恋愛リアリティーショーを見ることもあるというが、「（この番組は）大人過ぎません？私は娘と『今日好き』見ます。まだ13歳なので、もうちょっと大人になってからかな」と本音を明かした。
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す。
MCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻に加え、オリエンタルラジオの藤森、俳優の平が決定した。20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う。
