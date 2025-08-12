¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼37¿Í¡ÊFW22¿Í¡¢BK15¿Í¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç½É¤Ï15Æü¤«¤éÅìµþ¤ÈµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢30Æü¤Ë¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¥«¥Ê¥ÀÀï¤ËÎ×¤à¡£

¡¡BLÅìµþ¤ò¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤­¡¢7·î¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥º2Ï¢Àï¤Ç¤â¼ç¾­¤òÌ³¤á¤¿FL¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê36¡Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤º¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¼­Âà¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çºòµ¨¤âÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿WTBÄ¹ÅÄÃÒ´õ¡Ê25¡áºë¶Ì¡Ë¤¬Éüµ¢¡£¥±¥¬Åù¤ÎÍýÍ³¤Ç6·î¤Î¹ç½É¤ä7·î¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½³èÆ°»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£ÂåÉ½ÀïÌ¤·Ð¸³ÁÈ¤Ç¤Ï9¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢½é¥­¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡ãFW¡ä

¡¦»æ¿¹¡¡ÍÛÂÀ¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë2C

¡¦¾®ÎÓ¡¡¸­ÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë0C

¡¦ÌÚÂ¼¡¡À±Æî¡ÊBLÅìµþ¡Ë1C

¡¦¹¾ÎÉ¡¡ñ¥¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë1C

¡¦º´Æ£¡¡·ò¼¡¡Êºë¶Ì¡Ë0C

¡¦¸¶ÅÄ¡¡±Ò¡¡12C

¡¦ÌÚ¸¶¡¡»°»ÍÏº¡ÊÅìµþSG¡Ë0C

¡¦ÃÝÆâ¡¡É¢Ê¿¡ÊÅìµþSG¡Ë15C

¡¦°ÙË¼¡¡·Ä¼¡Ï¯¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë11C

¡¦°ËÆ£¡¡¾âÊ¿¡ÊBLÅìµþ¡Ë0C

¡¦¥¨¥Ô¥Í¥ê¡¦¥¦¥ë¥¤¥ô¥¡¥¤¥Æ¥£¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë8C

¡¦¥ï¥¤¥µ¥±¡¦¥é¥é¥È¥¥¥Ö¥¢¡Ê¿À¸Í¡Ë2C

¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë23C

¡¦»³ËÜ¡¡½¨¡ÊBRÅìµþ¡Ë0C

¡¦±ü°æ¡¡¾Ï¿Î¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë0C

¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë11C

¡¦¥µ¥¦¥Þ¥­¡¦¥¢¥Þ¥Ê¥­¡Ê²£ÉÍ¡Ë5C

¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Êºë¶Ì¡Ë22C

¡¦²¼Àî¡¡¹Ã»Ì¡ÊÅìµþSG¡Ë14C

¡¦¥Æ¥£¥¨¥Ê¥ó¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¿À¸Í¡Ë6C

¡¦¥Õ¥¡¥«¥¿¥ô¥¡¡¦¥¢¥Þ¥È¡ÊBRÅìµþ¡Ë14C

¡¦¥Þ¥­¥·¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë16C

¡¡¡ãBK¡ä

¡¦ËÌÂ¼¡¡½ÖÂÀÏº¡ÊÀÅ²¬¡Ë1C

¡¦Ê¡ÅÄ¡¡·òÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë1C

¡¦Æ£¸¶¡¡Ç¦¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë12C

¡¦ÃæÆï¡¡°ì´ü¡ÊBRÅìµþ¡Ë2C

¡¦Íû¡¡¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡Ë20C

¡¦ÃÓÅÄ¡¡Íª´õ¡ÊBRÅìµþ¡Ë0C

¡¦ÃæÌî¡¡¾­¸à¡ÊÅìµþSG¡Ë9C

¡¦¥·¥ª¥µ¥¤¥¢¡¦¥Õ¥£¥Õ¥£¥¿¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë16C

¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë30C

¡¦ÀÐÅÄ¡¡µÈÊ¿¡Ê²£ÉÍ¡Ë2C

¡¦Ä¹ÅÄ¡¡ÃÒ´õ¡Êºë¶Ì¡Ë17C

¡¦ÌÚÅÄ¡¡À²ÅÍ¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë0C

¡¦¥Þ¥í¡¦¥Ä¥¤¥¿¥Þ¡ÊÀÅ²¬¡Ë8C

¡¦¥µ¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÀÅ²¬¡Ë1C

¡¦ÃÝÇ·²¼¡¡¿Î¸ã¡ÊÌÀÂç¡Ë0C