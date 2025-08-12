²Ï¹çÍªÍ´»á¤¬¡ÖÆüËÜÂçÏÂÅÞ¡×¤ò·ëÅÞ¡¡Àî¸ý»ÔÄ¹Áª¤Ë¡ÖÈ¿°ÜÌ±¤Î¼óÄ¹¤ò¡×¤È¸õÊä¼ÔÍÊÎ©
¡¡ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤Î²Ï¹çÍªÍ´»á¤¬£±£²Æü¡¢Àî¸ý»ÔÌò½ê¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÆüËÜÂçÏÂÅÞ¡Ê¤Ë¤Û¤ó¤ä¤Þ¤È¤È¤¦¡Ë¡×¤Î·ëÅÞ¤ÈÀî¸ý»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯£±·î£²£µÆü¹ð¼¨¡¢£²·î£±ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤ÎÂè£±¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤ÏÀè·î¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¡ÊÀÐÉÍÅ¯¿®ÂåÉ½¡Ë¤ÎÎ¥ÅÞ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¿·¤¿¤Ë¼«¿È¤¬ÂåÉ½¡¢ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÂçÏÂÅÞ¡×¤ÎÀßÎ©¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡²ñ¸«¤òÁ°¤Ë²Ï¹ç»á¤ÎÀî¸ý»ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²Ï¹ç»á¤Ï¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ï¹çÍªÍ´¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤Ç½ÐÇÏ¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¸íÊó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤Ï°ì¸À¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸ÍÅÄ¤Î»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ç¤¹¤°¤Ë¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÊÒ¶Í¤æ¤¤³»á¤òÀî¸ý»ÔÄ¹Áª¤Ë¸øÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ¶Í»á¤Ï¡ÖÀî¸ý»Ô¤Ï³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·Ð²á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Û¤Ü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¡£»ÔÌ±¤ÎÊý¤¬°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³¹¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¸øÌó¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î»Ùµë¤ÎÇÑ»ß¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÂàµî¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡
¡¡³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤Ç¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤·¤¿²Ï¹ç»á¤Ï¡Ö»ÔÄ¹Áª¤ËÍÇ½¤Ê¿Íºà¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊÒ¶Í»á¤Ï¡ËÉáÃÊ¡¢»ä¤Î³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¤³°·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊý¡£à½÷¡¦²Ï¹çÍªÍ´á¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÊÒ¶Í»á¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÊÝ¼é·Ï¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤àÈ¿°ÜÌ±á¤Î¼óÄ¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤¬´Å¤¤½Á¤òµÛ¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£