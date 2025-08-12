ÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥¥ó¥°¡×¥Í¥¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬À½ºî¸µ¤Ø¡¡·ÐÇ¯Îô²½¤¢¤ë¤¬ÇËÂ»¤Ï¤Ê¤·¡¡Äó¶¡¼ÔÉÔÌÀ
¡¡·î¸÷²¾ÌÌ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ð¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿À½ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÀë¹°¼Ò¡×¤¬12Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼ÒÀ½ºî¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê1972Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Í¥¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡ËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÄ¹¤é¤¯½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼ÒºîÉÊ¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¥Í¥¬¥Õ¥£¥ëÂè4¡¦5¡¦6ÏÃÊ¬¡Ê¤ª¤è¤ÓÂè5¡¦6¡¦7ÏÃ¤Î¼¡²óÍ½¹ðÉôÊ¬¡Ë¤¬¡¢µî¤ë7·îË¿Æü¡¢Àë¹°¼Ò¤Î¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¬¤¬¿¿Àµ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÎô²½¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÇËÂ»Åù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï1972Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¡£Êü±ÇÅö»þ¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¶¶Àµ¼¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉÍÅÄ¸÷É×¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸¶ÈÇÁÇºà¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¸¶ÈÇÁÇºà¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤´Äó¶¡¼ÔÍÍ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤¿Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ñÎÁ¤òÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Î¤´¸ü°Õ¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç½êºß¤¬ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢Àë¹°¼ÒºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂæËÜ¡¦¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¤Ê¤É²¿¤é¤«¤Î»ñÎÁ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öº£¸å¤âÊÀ¼Ò¤Ï¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤òÌ¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¤´ÊÖµÑ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£