ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡¹ÎÍ¼Âà¤¬à£Ó£Î£Ó¤Î¤»¤¤á¤Ë¡Ö¡Ø£Ó£Î£Ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¸¤á¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤òàË½ÎÏ»ö°Æá¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¹Åç¤Î¹ÎÍ¹â¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë£²Ç¯À¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¸åÇÚ¤Î£±Ç¯À¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËË½ÎÏ»ö°Æ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡££³·î¤Ë¤Ï¹ÎÍ¤Ë¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤Î»ö°Æ¤¬¼ÂÌ¾Æþ¤ê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤¬Âç±ê¾å¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é£Ó£Î£Ó¤¬¹ÎÍ¤ò¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø£Ó£Î£Ó¤Î¤»¤¤¤Ç¹Ã»Ò±à¼Âà¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø£Ó£Î£Ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¸¤á¤¬°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¤Îµ¬À©¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒÅÄ»á¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö£Ó£Î£Óµ¬À©¤Î´í¸±À¤Ï¡¢º£²ó¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤â°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤òÕÔ¤à¤³¤È¤À¡×¤È°Â°×¤Êµ¬À©¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤¬¤¤¤¸¤á¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¡Ø¥Ç¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿¤é¡©¡¡£Ó£Î£Ó°ÊÁ°¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ïº£¤è¤êÍÚ¤«¤Ë´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ÎÍÍÑÀ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
