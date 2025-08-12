外為サマリー：一時１４８円４０銭台に上昇後伸び悩む、米ＣＰＩ控え持ち高調整 外為サマリー：一時１４８円４０銭台に上昇後伸び悩む、米ＣＰＩ控え持ち高調整

１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円３４銭前後と前週末８日午後５時時点に比べ１円０３銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円２７銭前後と同５１銭程度のユーロ高・円安で推移している。



トランプ米大統領が中国に対する関税の停止措置を９０日間延長する大統領令に署名したと発表した。関税問題を巡る投資家の悲観が後退し、リスク許容度が上向くなかでドル買いの流れとなった。ドル円は一時１４８円４０銭台まで上昇した。日経平均株価がこの日、大幅高となって過去最高値を更新したことも、円売りを促した。一方、日本時間の今晩には７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される予定。ＣＰＩの結果と海外市場の反応を見極めたいとの姿勢が次第に強まった。ドル円は徐々に持ち高調整目的のドル売り・円買いが入り、伸び悩んだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１４ドル前後と同０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。





出所：MINKABU PRESS