オーウイルが後場急伸、中間配当６円を実施へ オーウイルが後場急伸、中間配当６円を実施へ

オーウイル<3143.T>が後場終盤になって急伸し上場来高値を更新している。午後３時ごろ、２６年３月期の配当予想について、中間配当６円（従来は無配）を実施すると発表したことが好感されている。なお、期末配当予想は２０円（ただし２５年１０月１日付で１株から３株への株式分割を実施）の従来予想を据え置いた。



同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高１０６億９３００万円（前年同期比１３．９％増）、営業利益５億９７００万円（同５６．６％増）、純利益３億８３００万円（同６５．０％増）だった。主力の卸売事業で、糖類や香料などの食品副原料が堅調に推移したほか、健康志向の高まりからアサイー販売が好調に推移したことが牽引。また、製造販売事業で魚卵などの加工販売も伸長した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高４００億円（前期比２．２％増）、営業利益１１億５０００万円（同１．１％減）、純利益７億円（同２３．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS