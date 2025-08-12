ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金4483億円 ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金4483億円

12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比21.0％増の4483億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.8％増の3836億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> など127銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 銀行 <1631> が4.02％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が3.45％高、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> が3.05％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.02％安と大幅に下落した。



日経平均株価が897円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1999億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1152億9500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が534億2900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が277億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が272億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が175億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が128億5700万円の売買代金となった。



株探ニュース

