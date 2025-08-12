俳優の比嘉愛未さんが自身のインスタグラムを更新。北海道旅行の様子を公開しました。



比嘉さんは、「Summer vacation」と一言コメントし、「#trip #北海道 #2025」というハッシュタグを添えて複数枚の写真を投稿しました。





比嘉さんは湖のほとりで微笑む姿や、支笏湖にある赤い鉄骨が特徴的な山線鉄橋の上に立つ様子など、北海道の自然を満喫している様子を多数投稿しています。白いシャツを着て湖のほとりに立つ写真では、背景に青い湖と緑の山々が広がり、リラックスした表情を見せています。







食事も北海道らしく豪華で、毛ガニや新鮮なウニの軍艦巻き、イクラのせ、イカの握り寿司など、地元の海の幸を堪能している様子が伝わってきます。また、醤油ベースの透き通ったスープが特徴的なラーメンの写真も投稿されていました。





他にも、公園でトウモロコシを食べる様子や、窓から緑豊かな景色を眺める姿、木製の浴槽が置かれた開放的なバスルームの写真なども公開されています。







さらに、夜景の写真も複数投稿されており、月明かりが海に映り込む神秘的な光景や、高台から見下ろす街の明かりが美しく輝く様子も捉えられています。







赤レンガの建物が並ぶ港町や、ツタが絡まる赤レンガの壁の写真からは、函館の歴史的な街並みを訪れたことがうかがえます。また、飛行機の翼と下に広がる海岸線の写真も投稿されており、空の旅の様子も共有しています。







この投稿に、「素敵な夏休みで羨ましい」「思い出をたくさんお裾分けしてくれてありがとう」「愛未さんの嬉しそうな楽しそうな顔が見れてとても Happy です」「癒されてエネルギーチャージ出来て本当に良かったですね」「景色めっちゃ素晴らしいですね 素敵な旅になって何よりです」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】