故延徳春（ヨン・ドクチュン）韓国プロゴルフ協会（ＫＰＧＡ）顧問が日本オープン優勝カップで本名を取り戻した。

ＫＰＧＡは１２日、ソウルプレスセンターで「大韓民国１号プロゴルフ選手、故延徳春氏の歴史と伝説を復元する」行事を開き、日本オープン選手権大会の記録訂正と優勝トロフィー復元記念式を進行した。

延徳春は日帝強占期だった１９４１年、日本プロゴルフ最高権威の大会、日本オープンで４ラウンド通算２オーバー、２９０をマークし、韓国人初の国際大会優勝を果たした。しかし日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）の記録と優勝カップには「延原徳春」という日本人の名前で残っていた。

ＫＰＧＡと大韓ゴルフ協会（ＫＧＡ）は昨年ＪＧＡに国籍・名前の訂正を要請し、光復（解放）８０周年・韓日国交正常化６０周年を迎えた今年４月にこれを貫徹させた。

行事に出席した山中博史ＪＧＡ最高運営責任者は「延徳春顧問は政治的な背景のため韓国名を使用できず日本名で大会に参加した」とし「訂正要請を受けた後、全員一致で記録を訂正した」と伝えた。

キム・ウォンソプＫＰＧＡ会長は「延元顧問は韓国ゴルフの根」とし「今回の訂正は韓国ゴルフの正統性を刻印した歴史的な成果」と評価した。韓国戦争（朝鮮戦争）で遺失した優勝トロフィーもこの日、復元されて公開され、独立記念館に展示される。

１９１６年にソウルで生まれた延徳春は京城ゴルフクラブでキャディーをしながらゴルフを習い、１９３４年に日本に留学してプロ資格を取得した。１９３６年のベルリンオリンピック（五輪）マラソン金メダリストの孫基禎（ソン・キジョン）と共に日帝強占期中に韓国人の力を見せた。

延徳春は１９５８年の韓国初のプロゴルフ大会ＫＰＧＡ選手権大会の初代チャンピオンとなり、１９６８年のＫＰＧＡ創立を主導した。２００４年に死去するまで韓国ゴルフの発展に献身し、ＫＰＧＡは延徳春の業績を称えて１９８０年から最少打数賞を「徳春賞」として授賞している。