米国・中国に代表される巨大人工知能（ＡＩ）強国がグローバル生態系を支配しているが、自分たちだけの「ソブリンＡＩ」開発が可能なのだろうか。科学技術情報通信部は４日、「独自人工知能基礎模型（ＡＩファウンデーションモデル）事業に参加した１０チームの中からネイバークラウド、アップステージ、ＳＫテレコム、ＮＣ ＡＩ、ＬＧ ＡＩ研究院の５社を選定したと発表した。政府は６カ月単位の圧縮過程を経て２０２７年上半期を目標に最終２チームを選抜する計画だ。

情報世界政治学会（ＫＡＷＰＩ）は１４日午後にソウル中区（チュング）大韓商工会議所で「ソブリンＡＩと韓国型ＡＩ国家策略：概念の確立と戦略の探索」をテーマに特別セミナーを開催する。１部のセミナーで４２ＭＡＲＵのキム・ドンファン代表が「ソブリンＡＩと韓国型ＡＩ国家策略：ＡＩ業界の見解」というテーマで発表するのに続き、ペク・ソイン教授の「ソブリンＡＩと韓国型ＡＩ国家策略：技術経営工学の視点」、ユン・ジョンヒョン国家安保戦略研究院（ＩＮＳＳ）副研究委員の「ソブリンＡＩと韓国型ＡＩ国家策略：情報世界政治学の視点」という発表が続く。セミナーの２部ではメン・ソンヒョン泰斎大ＡＩ融合戦略大学院長とチャ・サンギュン・ソウル大データサイエンス大学院初代院長がそれぞれ「グローバル競争時代の韓国のＡＩ戦略」と「韓国のＡＩ戦略：ＢｅｙｏｎｄソブリンＡＩ」というテーマで発表する。

情報世界政治学会長を務めるキム・サンベ・ソウル大政治外交学部教授は「『自主的ＡＩ』または『主権的ＡＩ』などと理解される『ソブリン（Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ＡＩ）』についてはその概念と目標および接近方式などをめぐり多様な意見が存在する」とし「『ソブリン』という言葉に振り回されて現段階の韓国の未来国家策略（ｓｔａｔｅｃｒａｆｔ）レベルで悩むべき問題を逃してはいけないという趣旨で今回のセミナーを準備した」と話した。