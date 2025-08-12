サウジアラビアで開催された投資フォーラムに出席した実業家のイーロン・マスク氏＝５月/Hamad I Mohammed/Reuters

（ＣＮＮ）米実業家イーロン・マスク氏は１１日、自身の人工知能（ＡＩ）新興企業ｘＡＩが、米アップルに対して法的措置を取ると明らかにした。マスク氏は、アップルがアプリストアのランキングをめぐって競合他社を優遇しており、このことが反トラスト法（独占禁止法）に違反していると主張している。

マスク氏は所有するＳＮＳ「Ｘ」に、一連の投稿を行い、アップルがモバイルアプリのランキングで、ｘＡＩの競合である米オープンＡＩの対話型ＡＩ「ＣｈａｔＧＰＴ（チャットＧＰＴ）」だけに首位を取らせていると非難し、「直ちに法的措置を取る」と述べた。

マスク氏は、アップルがオープンＡＩ以外のＡＩ企業が「アップストア」で１位になることを不可能にするような行為をしており、「これは明白な独占禁止法違反だ」と指摘した。

米国のアップストアでｘＡＩの「Ｇｒｏｋ（グロック）」はｉＰｈｏｎｅ向け「トップ無料アプリ」部門の６位で、首位はＣｈａｔＧＰＴ。

ＧｒｏｋはＸへの投稿で、アップルのアップストアのキュレーションは偏っているようであり、革新的な挑戦者よりもＣｈａｔＧＰＴのような既存のＡＩを優遇しているなどと指摘した。

Ｇｒｏｋもマスク氏も、主張を裏付ける証拠は示していない。