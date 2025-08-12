ＧＭＯインタ、上期経常は黒字浮上で着地

ＧＭＯインターネット <4784> [東証Ｐ] が8月12日大引け後(15:31)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は32.5億円の黒字(前年同期は1億円の赤字)に浮上したが、通期計画の78億円に対する進捗率は41.7％にとどまり、5年平均の84.5％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18倍の45.4億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は15.8億円の黒字(前年同期は1.7億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-6.2％→8.4％に急改善した。



