明治は、ハロウィン限定パッケージ商品「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」「アポロ袋ハロウィン」「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」を、8月19日から、一部経路除く全国で発売する。



左から：「アポロ袋ハロウィン」「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」

昨年度のハロウィン関連のお菓子商品では、容量の多い大袋タイプや配りやすい包装が人気（同社調べ）だった。同社は、今年度も「お菓子を配る」という従来の身近な楽しみ方に合わせて、思わず配りたくなるハロウィン限定パッケージの大袋商品を発売する。「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」は、カラフルなモンスターがデザインされた個包装が9種類あり、標準で45枚入りのため、友人や職場への配布用におすすめだとか。「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」「アポロ袋ハロウィン」は、外装や個包装にデザインされた、きの山さん、たけ里ブラザーズ、アポロちゃんのかわいい仮装を、友人や親子で楽しめる。「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」は、形状を活かして、モンスターハウスをイメージした外装に仕上げている。

同商品の発売を通じ、お菓子のおいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月19日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp