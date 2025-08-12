カルビーは、濃厚とろ〜りチーズとスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズから、TABASCOBrandとコラボレーションした「ピザポテト タバスコソース風味」を8月18日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する（9月下旬終売予定）。

「ピザポテト」は、厚切りポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品とのこと。1992年に初めて登場し、揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」で濃厚なチーズの味わいを表現した。時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、昨年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。定番の「ピザポテト」に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売している。



「ピザポテト タバスコソース風味」

今回、ピザの相方ともいえる「TABASCOソース」とのコラボレーションを熱望したカルビー担当者がTABASCOBrandに声がけしたことから同商品が実現。最もスタンダードなTABASCOオリジナルレッドペパーソースを使用した（ポテトチップスに使用しているペッパーソースパウダーはTABASCOオリジナルレッドペパーソースから作られた、TABASCOスプレードライフレーバー）。

商品特長は、実際のTABASCOソースの原料をパウダー化したものを使用し、TABASCOソースの特徴であるピリッとした「辛さ」と「酸味」を楽しめる。暑い夏にぴったりの刺激的な味わいとなっている。

パッケージは、「TABASCOソース」のロゴと瓶を掲載することで、一目でコラボレーション商品であることがわかるようにした。

「TABASCOオリジナルレッドペパーソース」は、誕生から150年以上変わらずタバスコブランドを代表してきたオリジナルのレッドペパーソース。原材料はレッドペパー、ビネガー、岩塩の3つのみで、辛いだけではなく素材の味を引き出す、どのような料理にも合うスタンダードのソースとなっている。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］8月18日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp