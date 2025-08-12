どうも今年の暑さはやばいな！って毎年言うてる吉田裕です。ほんまにやばいですね。

46歳で、日傘デビューしました。全然違います。ちょっと涼しく感じますし、暑さで疲れるのも軽減ですよ！まだの方はぜひ、差してみてください！

さて、この時期になると海や川やバーベキューって連想しますがそれ以外は？新喜劇好きの方はわかりますよね！もう4年目。吉本新喜劇座員総選挙2025です！7月30日から始まっておりまして、今年からLINEで投票になります！

吉本興業のアカウントと友達になって頂き、そこから総選挙の投票画面にいけます。1日3人まで、8月31日まで毎日投票が出来ます。昨年は8位でしたが、今年はそのもっと上を目指していきたいと思います。

7位以内に入れましたら、YouTubeでやってるキャンプ飯をお客さんに振る舞いたいと思っております。「吉田裕のすんのかい？せんのかい！」チャンネルのオフ会をしましょう！来てくれる方がいたらですけど。

こんな企画をしようと思うと、北海道下川町でのバーベキューを思い出します。北の大地の中でも北の方にある町にて、3万円で吉田裕とバーベキュー出来る券っていうのをクラウドファンディングでしてたんですが、現地の会場に行けば参加者はゼロでした！ひぇー！！！

悪夢再び！あの時、のスタッフさんに「あれまだ来てないんかな。今日の参加者は何人？」と僕が聞くと、感情の入っていないトーンで「ゼロです」ひぇー！！2回目のヒェー！が出てしまいました。寂しかったな。頑張ろうって思いました。

今回はそんな事がないように、頑張っていきたいと思います。

カレーを作ろうか、チャーハンを作ろうか、お鍋にしようか考えておりますが、まだ結果も出ていないので、そんな事を考えず、たくさんの票を頂く事を考えないと。

吉田裕のYouTubeにて、生配信したりしますので、もしよかったら参加してください。たくさんの方に総選挙に参加して頂いて盛り上げていきたいと思います。

今年も清き1票よろしくお願いします。

◇吉田裕（よしだ・ゆたか）1979年（昭54）3月29日生まれ、兵庫県高砂市出身の46歳。2005年、吉本新喜劇「第1個目 金の卵オーディション」に合格して入団。23年5月、座長就任。吉本総合芸能学院（NSC）大阪校23期生で同期に友近ら。血液型B。