【ナツい夏！】溢れんばかりの平成が詰め込まれている！ 再バズり中のORANGE RANGE『イケナイ太陽』MV
2000年代にヒット曲を連発したロックバンド・ORANGE RANGE。7月2日に公式YouTubeチャンネルにて、2025年「ナツい夏★プロジェクト」の一貫として、令和に再撮影された『イケナイ太陽』のMVを公開した。
『イケナイ太陽』は、平成ど真ん中の2007年リリースの17枚目シングル。フジテレビ系の火曜夜9時の枠で放送された堀北真希さん主演のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとしても人気の楽曲で、ORANGE RANGEの数多くあるヒット曲の中でも平成の夏ソングとして特に人気がある1曲。
今回の新MVにはお笑いコンビ・マユリカが平成の男子高生・女子高生に扮して出演。2024年の『M-1グランプリ2024』決勝の漫才でORANGE RANGEの『上海ハニー』の歌詞をネタとして扱ったことがきっかけで、出演が決定したそう。
MV中に登場するあの名CMのパロディ
マユリカとORANGE RANGEの共演歌唱シーンのほか、“平成あるある”が72個も散りばめられた映像で「ナツい夏」を感じる作品に仕上がっている。また、過去のORANGE RANGEの他楽曲のMVのパロディシーンも散りばめられている。
あの時代に青春を過ごした人たちは、平成ネタを取りこぼさないようにしっかり集中して視聴をしてほしい。
（Written by 大井川鉄朗）
『イケナイ太陽』は、平成ど真ん中の2007年リリースの17枚目シングル。フジテレビ系の火曜夜9時の枠で放送された堀北真希さん主演のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとしても人気の楽曲で、ORANGE RANGEの数多くあるヒット曲の中でも平成の夏ソングとして特に人気がある1曲。
MV中に登場するあの名CMのパロディ
マユリカとORANGE RANGEの共演歌唱シーンのほか、“平成あるある”が72個も散りばめられた映像で「ナツい夏」を感じる作品に仕上がっている。また、過去のORANGE RANGEの他楽曲のMVのパロディシーンも散りばめられている。
あの時代に青春を過ごした人たちは、平成ネタを取りこぼさないようにしっかり集中して視聴をしてほしい。
（Written by 大井川鉄朗）