『近畿地方のある場所について』が韓国・台湾でも公開決定！4日間で4.4億、31.8万人のスマッシュヒット

8月8日より公開を迎えた映画『近畿地方のある場所について』が、スマッシュヒットを記録している。

【写真】赤楚衛二は好印象 佐藤健が韓国で反発を招いた理由

8日（金）〜11日（月・祝）の初週4日間で興行収入4.4億円、動員31.8万人を記録し、見事に「4」が並んだ本作らしい成績で最終興行成績20億円も視野に入る大ヒットスタートを切った。2025年に公開されたホラー映画の3日間のオープニング成績としては、動員・興行収入ともに『事故物件ゾク 恐い間取り』『ドールハウス』を超え第1位を記録し、2025年NO.1ホラー映画となった。

本作は背筋氏によるWeb小説が原作。2023年1月、Web小説サイト・カクヨムに第一話が投稿されると、様々な反響がSNSで拡散され、たちまち2400万PVを超えるヒットを記録。同年8月に単行本化されると人気が爆発し、「このホラーがすごい！2024年版」で堂々の第1位を獲得した大ヒット小説。キャリアの中でも異色の役どころに挑戦となる菅野美穂と赤楚衛二をW主演に迎え、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士が監督を務める。さらに監督の大ファンであり、著作への影響も受けているという原作者・背筋も自ら脚本協力として参加している。

菅野美穂 as 瀬野千紘（中）、赤楚衛二 as 小沢悠生（右）

映画を鑑賞した観客からは「今年見た映画の中で一番怖かった」「怖くて面白いこの夏イチオシのホラー映画だった、怖すぎてもはや禁忌地方だろこれ」「一つ一つのエピソードが不気味かつ不穏で恐怖を積み重ねていくのが本当に怖い」「ホラークイーン菅野美穂が帰ってきた。最高の怪演でした」「菅野美穂さん最高！序盤から重要な要素ばら撒いてきて目が離せない」「取り憑かれ赤楚くんの演技も最高」「観た後でも考察の幅が広がり思い返すと背筋が凍りゾッとする」など、新感覚の《場所ミステリー》に驚きと絶賛の声がSNS上でも続出中。

さらに、公開わずか4日間で「2回目の方がおもしれぇや結末を知ってから観ると俳優陣の細やかな演技に驚く」「2回目見た。いやぁ、超面白いわ。あのラストに感動すら覚える」「1回目で気になってた点を確認しつつじっくり観終わった後は語り合い。観たら話したくなる映画よね、、」といったリピーターも続出。観客は20代〜40代を中心としつつも、小中学生から60代まで老若男女が来場し、友人や恋人同士といったグループ鑑賞が目立っており、まさに肝試し感覚で本作を鑑賞している様子が垣間見え、すでに“ある場所”へと到達し、戻ってこられない観客たちが全国で急増している。

中でも、”近畿地方“こと関西地区の興行成績はワーナー・ブラザース配給作品の平均スコアを大きく超え、滋賀県は平均対比152%、奈良県では145%と各地で大ヒットを記録！近畿地方のある場所とはどこなのか？自分ゴトとしてその謎に迫る、まさに場所ミステリー的に本作が鑑賞されていることも伺える成績となった。さらに原作者・背筋による書き下ろし短編小説が読める入場者特典呪符カードは、配布完了となる劇場が続出するなど、初日から高い注目を集めた。

さらに、８月13日（水）からは韓国で、8月25日（月）からは台湾での公開も決定。観る者を“ある場所”へと誘う近畿の禁忌の物語が、日本を飛び出しついに世界にも広がる。

また、各界著名人からの映画絶賛コメントも到着！インターネットを中心に活動する怪談作家の梨（なし）、ホラー小説『夜道を歩く時、彼女が隣にいる気がしてならない』で話題を集める作家の和田正雪ほか、“近畿地方のある場所”にとらわれてしまった著名人たちの感想は必見だ。コメント詳細は映画公式サイトにて公開中。あわせて、抽選でキャストサイン入りポスターほか特別な賞品が当たる感想投稿キャンペーンも実施中だ。

新感覚の《場所ミステリー》として、すでに話題沸騰中の本作。今夜28:25より、本作の大ヒットを記念した特別番組『映画『近畿地方のある場所について』について』（日テレ系）も放送決定。怪談系YouTubeチャンネル登録者数56万人超を誇るお笑い芸人・好井まさお、アイドルグループ「クマリデパート」の小田アヤネと楓フウカ、そしてTikTokやYouTubeなどで活動するインフルエンサー・こちゃにの4名が、本編を体験し、恐怖のポイントを語り合ったり、関連スポットをロケで巡ったりと、映画の魅力をより深掘りする内容となっている。

本番組の監修を務めるのは、原作者の背筋氏。構成には、背筋も太鼓判を押す注目作家・和田正雪が名を連ねる。にぎやかに展開されるはずだが、最後まで見届けたとき、“何かおかしい”と感じるかもしれない。

『映画『近畿地方のある場所について』について』放送情報

8月12日 （火）深夜28:25 其ノ壱

8月15日 （金）深夜29:39 其ノ弐

8月17日 （日）深夜28:25 其ノ参

(C) 2025「近畿地方のある場所について」製作委員会