¡Ö¹ü¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥¤¥¹¥³¡¢2µ¨Ï¢Â³¤Ç½øÈ×Àï·ç¾ì¤âÉüµ¢¤ØÎÏ¶¯¤µ¼¨¤¹
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢Ìó3¥«·î¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëMF¥¤¥¹¥³¡Ê¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ò¥¢¡É¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß33ºÐ¤Î¥¤¥¹¥³¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¤·¤¿ºòÇ¯12·î°Ê¹ß¤Ë¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·12ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤È·æ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°·è¾¡Àï¤Ë¤Þ¤ÇÆ³¤¯½Ð¿§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤¹¤ë¤Èº£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ø¤ÎÉüµ¢¤â¡¢³ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥¹¥³¤À¤¬¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÉé½ý¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ïº¸ç¤¹ü¹üÀÞ¤Ç¡¢Á´¼£¤ÏÌó3¥«·î¤Î¸«¹þ¤ß¡£Á°½Ò¤·¤¿¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î·ç¾ì¤âº¸ç¤¹ü¹üÀÞ¤È¼ê½Ñ¡Êº£²ó¤È¤ÏÊÌ²Õ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«Ëë¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ë¡£¤¿¤À¡¢11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔÂàÅ¾¤Î°Õ»Ö¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ü¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÑÀª¡¢ËÍ¤Î¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤Ï·è¤·¤ÆÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È°¦¾ð¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥³¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦Êä¶¯¤Ï´º¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ì¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥ë¥É»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¹¥³¤ÎÉé½ý¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·×²è¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥³¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦Êä¶¯¤Ï´º¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ì¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥ë¥É»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¹¥³¤ÎÉé½ý¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·×²è¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£