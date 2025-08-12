J１最下位の新潟に悲報。33歳の主力ボランチが右膝前十字靭帯損傷で全治約８か月の見込み
今季J１リーグで最下位に沈むアルビレックス新潟にショッキングなニュースが舞い込んできた。
ボランチとして重宝されてきた星雄次（33歳）が７月31日のトレーニングで負傷。診察の結果、右膝前十字靭帯損傷と判明し、全治は「手術後約８か月の見込み」と発表された。
今季開幕スタメンを飾った星はここまでリーグ20試合に出場し、プレー時間は1499分とチームの中核を担っていた。それだけに、このタイミングでの負傷離脱は痛手だ。
リーグ６連敗中、天皇杯も含めれば公式戦７連敗の新潟。MFのダニーロ・ゴメスも７月５日のリーグ戦で負った大怪我（右膝前十字靭帯損傷、外側側副靭帯損傷、内側半月板損傷）で離脱中（全治手術後約８〜10か月の見込み）と、苦しい状況が続く。
この窮地を乗り越えられるか。星の早期復帰を願うとともに、新潟のここからの逆襲に期待したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
