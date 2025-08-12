¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ä¡×ÌðÂô¿´¡¢É×¡¦ËâºÀÅÍ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖËÜÊª¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÌðÂô¿´¡õËâºÀÅÍ¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÌðÂô¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡ÖÂç¹¥¤É×ÉØ¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¤â¤ªÆó¿Í¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤ªÎÁÍý¤â¤ªÆó¿Í¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×ÌðÂô¤µ¤ó¤Ï¡ÖKEI Collection PARIS¤Ø¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤äËâºÀÅÍ¤µ¤ó¡¢¥·¥§¥Õ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÂô¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¾åÉÊ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¡¹ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×4·î8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÉ×¤È2¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÂô¤µ¤ó¡£¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¿´¤µ¤ó¡¢Ç¯¡¹ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)