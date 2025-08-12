北斗晶「家族で8人前」真夏の夕食にもつ鍋を堪能「夏バテ気味の人とか絶対にいいので食べて」

タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。家族で真夏にもつ鍋を楽しんだことを報告した。

この日、北斗は「今日の我が家の夕食は…福岡の義弟夫妻が送ってくれたもつ鍋」と報告。「私はみそ味が好きで…パパは醤油味好き 好みが分かれてるのを義弟夫妻は知ってるので両方の味を送ってくれました」と夫でタレントの佐々木健介との好みの違いについても明かした。

続けて「ごぼうを笹がきにしてたっぷり入れました〜」「ある程度煮立ったらキャベツ、お豆腐、ニラに付属の胡麻や鷹の爪を入れてもう少し火を通せば完成〜 家族で8人前」と調理の様子を紹介。「大阪で買った551のシュウマイをせいろで蒸して肉団子はレンジでチン」と食卓に並んだ夕食を公開した。

「真夏の夕食に皆んなで汗を拭きながら食べるもつ鍋は最高に美味しかったです」（原文ママ）と感想を述べ「夏バテ気味の人とか絶対にいいので食べて〜」と呼びかけた。

最後に、愛犬について「うちの子達はお陰様で、暑さに負けずに元気です！！皆さんはお元気ですか！？」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「もつ鍋良いですね」「美味しそう」「夏に食べたくなるのわかる」などのコメントが寄せられている。