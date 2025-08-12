元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が12日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。元テレビ朝日人気アナウサ―との知られざる交友関係を明かす場面があった。

「ロンドンブーツ1号2号」は6月24日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）の生放送で解散を電撃発表。現在は釣りや車など趣味に関連する仕事も多く、「好きなことばっかりやってる」と亮。「（闇営業問題で）謹慎したやん。そこから7年前か8年前の出来事があそこで発表されて謹慎になっていくわけ。なんで7年後なんやろとか、2年後とかでも良くない？って話やん。そんなことがあって、いつどうなるかわからへんっていうのが凄く思うようになった。別に、あれが悪くなかったとか（思っていない）。そういうことで悪かったとか、反省はしてんねんけど、なんで何年後かとか。例えば、悪いことしてたことがあって出てない人もいるとすると、それがいつ出るかなんて分からへんよって思うようになって」と話した。

そんな中、車好きな講じて「ラリーしてんのよ」と亮。デビュー当時からの中だという、番組アシスタントの「ココリコ」田中直樹も「知らんかったこれ、亮さん」と驚き。

亮によると、自身のラジオでモーターショーに行った際の出来事を話し、そこで、トヨタ自動車の豊田章男会長のスピーチが「めちゃめちゃ分かりやすかった」と感想を話したといい、それをたままた章男氏が聞いていて、「つながった」といい、「トヨタイムズ出てよ」という流れになったという。

「トヨタイムズ」では元テレビ朝日で、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリスト・富川悠太氏が出演しており、亮は「富川は実は俺、結婚式行ってて。ロンハーでバラエティーとか出てて、ほんで俺が謹慎の時に来てたりするの、家に」と意外な交流を明かした。

そこからS耐久に取材に行くことになり、トヨタが小倉クラッチというクラッチ会社とレーシングチームでチーム組んでおり、そこで「ラリーもやってるから出ないか」という流れになったという。

最初は「いや、出れないでしょ」と断わったものの、説得されて「そこからちょっとずつライセンス取りに行ったり練習したりして、今、今に至る」とした。