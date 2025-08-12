九州を中心とした大雨について、専門家は、大量の水蒸気を含んだ暖かく湿った空気が日本の南と西から流れ込み、九州上空で合流したことで「線状降水帯」が発生したと分析している。

気象庁によると、九州北部から本州の日本海側沿岸にかけて延びた前線がここ数日、停滞している。この前線と前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が九州上空に流れ込み、雨雲を生んだ。

九州大の川村隆一教授（気象学）は、日本の南側にある太平洋高気圧が強まり、「梅雨の末期のような気圧配置になった」と指摘する。さらに太平洋高気圧の「へり」に沿って北上した湿った空気と、大陸方面から東シナ海上空を経て流れ込んだ湿った空気が合流。発生した複数の雨雲が前線に沿うように次々と移動することで、同じ場所に繰り返し大雨をもたらしたという。

低気圧は今後、前線上を東に進む見通しで、西日本から東日本の広範囲で雨の影響が広がると予想される。川村教授は「九州北部では、いつどこで線状降水帯が発生してもおかしくない状況だ。前線や低気圧は本州の日本海側でも発達しており、北陸も含めて土砂災害に注意するべきだ」と話す。