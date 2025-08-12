「東京の家じまい」を宣言していた米ロサンゼルス在住の女優・桃井かおりが１２日（日本時間）、インスタグラムを更新。空っぽになった自宅の様子を公開した。

桃井は今年６月、「実は人生最大の断捨離中！！東京の家じまい ８トン以上の我が愛しきゴミを捨て、４００個の段ボール移動」と報告していた。

８月２日には、「２家に及ぶ父と母の遺品整理」についてつづり、６日には「入りきらない家具を山の家に移動」と家具や調度品、カゴにいたるまで家全体がアンティークショップのような古民家風の室内の写真を公開していた。

１２日には「空っぽになった我が家。長い時間を支えてくれてありがとう サヨナラ 幸せになって 頼むよ〜」と涙の絵文字を添えて写真を投稿。さんさんと日が差し込む大きな窓、斜めになった天井部分もガラス張りで、テラコッタ風の床のタイル、コンクリートむきだしの壁、黒い枠組みなど、美術館かギャラリーのようなモダンな家に別れを告げる写真をアップした。

「とっても素敵なお家」「こんな素敵なお家でも、お別れの時が来てしまうんですね」「めちゃモダン」などのコメントが届いている。