◆報知新聞社ほか主催 第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ▽１回戦 旭川大雪ボーイズ６―１秋田北リトルシニア（１２日、東京・駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場）

１回戦が行われ、北海道代表の旭川大雪ボーイズは秋田北リトルシニアに６―１で快勝し、前回出場の２０１６年に続く初戦突破を果たした。１３日の２回戦で仙台太白リトルシニアと対戦する。

９年ぶり出場の旭川大雪は２回に１点を先制すると、３回にも１点を追加。５回に１失点するなど一進一退の攻防が続いた。５回裏無死一、三塁の絶好機から三塁走者の１番・大波蓮唯（３年）が重盗を仕掛け、５０メートル６・２秒の快足を飛ばしてホームに生還。６回には相手失策や連続適時打で３点を追加した。

先発右腕の樽井新太（３年）は得意の変化球が低めに決まり、凡打の山を築いた。６回を投げて４安打１失点で、７回は２番手の前田健成（３年）にマウンドを譲った。勝利の立役者となった背番号１は「チームとして大きな１勝。ジャイアンツカップで勝つために今までやってきた。これから勢いづくと思う」と興奮気味に話した。

８月上旬に大阪で開催されたボーイズリーグ日本少年野球選手権大会は３回戦で敗退した。連日、気温３５度超の炎天下で体調を崩す選手が続出。大会後は一度、旭川に帰ってコンディションの回復に努めつつ、野手陣は課題となった打撃の特訓、投手陣は投げ込みを重ねるなど、それぞれが大舞台に備えてきた。

この日は午前９時開始の第１試合で曇りだったため、樽井は「朝だから涼しかった」と存分に腕を振った。打線も復調し、計１０安打。２安打３盗塁の大波は「相手の予想を上回る攻撃を心掛けてきた。夢の舞台に来られたので、もっと勝ち上がりたい」と次戦へ視線を向けていた。