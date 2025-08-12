¾®Àâ¡ÖÉ÷À¼¡×¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡¡¾å³¤¤Ç½é±é
¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤8·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤ÎÀ¾´ßÂç·à±¡¤Ç9·î26Æü¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÉ÷À¼¡ÊThe Message¡Ë¡×¤¬½é±é¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®Àâ²È¡¢Çþ²È¡Ê¥Þ¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬ÆüËÜ·³ÀêÎÎ²¼¤ÎÃæ¹ñ¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÄµÊó°÷¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò²þÊÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó²»³Ú´ÆÆÄ¤Ç¡¢ºî¶Ê¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥ä¥ó¥¬¡Ê°¤±À嘎¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï±ÑÍº¤¿¤Á¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¼ê»æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ½ä±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄÃ¤¡Ë