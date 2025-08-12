氷川きよし、「大好きな」すみれと2ショット「ものすごく優しい方で人柄の良さを一瞬で感じた！」
歌手の氷川きよし（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。タレントのすみれ（35）との2ショット写真を披露した。
【写真】「大好きな」すみれとの2ショット写真を披露した氷川きよし
氷川は「日テレで大好きなすみれちゃんに会ったよ！ものすごく優しい方で人柄の良さを一瞬で感じた！すごく嬉しかったからPoMのシールを贈呈させていただきました」とつづり、自身のステッカーを手にしたすみれと笑顔の2ショット写真をアップした。
すみれは俳優・石田純一（71）と故・松原千明さんの娘で、2006年に日本でモデルデビュー。その後、ハワイに在住し、モデル業やテレビCMなどで活躍している。この投稿にはDA PUMPのISSA（46）をはじめ、多くのいいね！が寄せられた。
