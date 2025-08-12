舞台『じゃりン子チエ』桂南光のおバァはん姿が公開 赤井英和の花井拳骨、ヤマヒロのお好み焼き屋のオッちゃんも
大阪松竹座の11月公演『じゃりン子チエ』から、おバァはん、花井拳骨、お好み焼き屋のオッちゃん・百合根光三のビジュアルが公開された。
【写真】『じゃりン子チエ』花井拳骨（赤井英和）お好み焼き屋のオッちゃん（山本浩之）
『じゃりン子チエ』は、過去複数回舞台化されてきたが、令和になってからは初めて。「ウチは日本一不幸な少女や」が口ぐせのチエが、正直で不器用ながら心優しい家族、友人・知人ら、そして猫たちに囲まれ、たくましく生きる姿が、世代を超えて、笑いと感動を生み出す。
主人公チエはNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で好演した澤井梨丘、テツは波岡一喜、ヨシ江は三倉茉奈が演じる。
おバァはんは桂南光、花井拳骨は赤井英和、お好み焼き屋のオッちゃんは“ヤマヒロ”山本浩之が演じる。
