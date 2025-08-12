歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが7日、自身のインスタグラムを更新。涼やかな夏コーデで、ファンへの名古屋ディナーショーの成功を感謝しました。

【写真を見る】【 氷川きよし 】 マッコリでほっこり 韓国料理を堪能 涼しげコーデで名古屋満喫 「次は11月に名古屋でコンサート♥楽しみ！」





氷川さんは、名古屋の街並みをバックに、紺のハットにサングラス、上は白トップスとデニムジャケット、下は豹柄パンツにサンダルを合わせた、涼しげな全身コーデ写真を掲載し、「名古屋ディナーショー！ ありがとうございました！」と来場したファン・関係者に向け、感謝の言葉を寄せました。









つづけて、「今回のセットリストを好きな方が多くて嬉しいです！」と、ディナーショーでの反応にも手ごたえを感じた様子で「次は11月に名古屋でコンサート♥楽しみ！」と、次回の名古屋コンサートへも期待を寄せていました。







インスタグラムでは他にも韓国料理と共にマッコリを嗜む様子も掲載し、食でも名古屋を満喫した様子をつづっていました。













【担当：芸能情報ステーション】