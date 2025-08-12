お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさんが自身のインスタグラムで、米LAでのネタ修行の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 ゆりやんレトリィバァ 】米LAハリウッドでネタ修行「ゃっちゃぉ」5ドル払って5分の舞台がこの日は「5ドルで10分」





ゆりやんさんは「The Hollywood Comedy」という、まさに “そのまま” の名前のお笑いライブハウスに登場。米LAのハリウッド地区はメルローズ・アヴェニューにある場所で、コメディアンを目指す面々がステージ使用料を払って登壇し、観客にネタを見せることを柱にしている場所です。









ゆりやんさんは1本目の動画に「ゃっちゃぉ」とテキストを乗せ、髪は無造作なロングのまま、ヘソ出しのＴシャツにオーバーサイズのブルーのパンツを合わせ、マイクを片手に大きな身振り手振りでネタを語っているようですが、動画には音楽「情熱大陸」のテーマがかかっていて、惜しいことにゆりやんさんのネタは聞こえません。













さらに2本目の動画で、ゆりやんさんは「5ドル払って5分ネタさせてもらうんですけど」「今日割引で5ドルで10分ネタさせてもらったよ」とテキスト。「そんな割引あるのかよ!?」と自分で自分に突っ込んでいて、地道にアメリカでの修行を積んでいる様子がうかがえます。

【担当：芸能情報ステーション】