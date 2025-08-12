「8歳におもちゃの剣を片付けるよう言ったら、壁にサーベル置き場が作られてた」



【写真】壁に「サーベル置き場」ができていました…

そんなコメントとともに投稿された、8歳の男の子が作った「紙の剣置き場」の写真が「X」で注目を集めました。壁の上に紙が輪状になるようにテープで貼り付けられた「剣置き場」には、2本のビニールの剣が並んで収まっています。



その柔軟な発想力に「え、これめっちゃいいな！！！アイデア最高！！」「才能と行動力、即ち将来性を感じずにはいられない」「天才すぎる(笑)」など、称賛の声がリプライや引用ポストにて届きました。



写真を投稿したのは「Pekepom」(@peke_pom)さんのアカウントです。Pekepomさんは現在、IT系フルタイム職でテレワーク勤務中のお母さんです。今回この「紙のサーベル置き場」を作った8歳になる長男くんは暇さえあれば絵を描いているお子さんなのだそう。



「そうきたか」

話題なった投稿に続けて「テープと壁紙を気にされてる方が多いのでアドバイスを参考にマスキングテープに変えました」とリプライで報告するPekepomさんに、この「紙のサーベル置き場」を見た時の感想をお聞きすると「そうきたか、と予想とは違う行動とアイデアに驚きました」とのこと。



「想像力豊かな感性を大事にしてあげたい」

さらにふだんから「絵を描くのが好きな子」だというお子さんの性格についてPekepomさんにたずねると「想像力豊かです。オリジナルキャラクターを考えて描いては空想の世界で遊んでいます」といい、「普段からもすぐに空想の世界にとんで行ってしまうのですが、その感性は大事にしたいと思っています」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）