アーティストで、マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ助教や東京芸大准教授などを歴任したスプツニ子！氏が12日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠中であることを報告した。

スプツニ子！氏は「40歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、「昨年1年は個展の開催、M+や金沢21世紀美術館に作品をコレクションいただいたこと、創業したCradleが成長し、仲間が20人近くまで増えたこと、そして子どもの成長など…嬉しい出来事がたくさんありました」と1年を振り返った。

続けて「先日は子（3歳）から『ママ。●●ちゃんね、イタズラと危ないことが好きなの。我慢ができないの。』と真剣な表情で告白され、笑いと覚悟が同時にやってきました。笑」と、幼い我が子とのやり取りを記すとともに、「今は2人目を妊娠し、年末に出産予定です」と明かし、「体調が揺れる日が多いですが、支えてくれるパートナー、家族、仲間、友人たちのおかげでなんとかやれています」と近況を報告。「40歳という節目に、生き方・働き方・現代の過剰な技術信仰や資本主義について考える時間も増えました。この変化も、きっと作品や事業に生きてくると信じています」とつづり、「これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。