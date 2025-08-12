お笑い芸人やす子（26）が12日、都内で、映画「ジュラシック・ワールド／復活の大地」（ギャレス・エドワース監督）大ヒット記念ジュラ祭りに出席した。

同作は、93年公開の「ジュラシック・パーク」（スティーブン・スピルバーグ監督）から続く「ジュラシック」シリーズの通算7作目。前作から5年後が舞台となる。やす子が、日本語吹き替え版で科学者を担当し、宣伝隊長を務める。

科学者役は「最初の方で5秒くらい出ているので、チェックしてください」とアピール。役作りは「でんじろうさんのユーチューブをたくさん見て参考にした。白衣までは買わなかったけど」と明かした。

また、「セリフもちゃんともらった」という。「こけるシーンがあって、初めてだったので「ドヒャ〜」ってやったら、喜劇になるからやめてと言われた」と笑った。吹き替え中に「『はい〜』と言わないように気を付けた」という。

その後、ロケで「はい〜」を言い忘れてカンペを出されたエピソードを披露。実は現在「事務所の意向でキャラ変中です」と告白。「最近は言わないようにしているし、迷彩服も着ないようにしている」と明かした。だが、この日は迷彩柄の浴衣で登壇した。

松本若菜（41）、吉川愛（25）、楠大典（58）も同席した。