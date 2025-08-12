¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î»þ¤À¤±¡©¡×40ºÐÌÜÁ°¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎàÈáÄË¤Ê¶«¤Óá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¤â¶õ¤Ï¡Ä
¡¡´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÃËÀ²Î¼ê¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó(39)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï11Æü¡¢¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLucky Fes' 25¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅöÆü¤Ï¤Ê¤¼¤«¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë»þ¤À¤±±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¼«¿È¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î»þ¤À¤±±«¡©¡©¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤Î²Î¤Î»þ¤«¤é¸÷½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£±«ÃË¤¹¤®¤ë²¶¡×¤ÈX¤Ë¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë·Ã¤ß¤Î±«¤ò¸Æ¤Öµ®½Å¤Ê¥í¥Ã¥¯¤Ê±«ÃË¤µ¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¶¯¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡×¡ÖÉÔ»×µÄ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢10·î18Æü¤«¤é¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤ÎÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£