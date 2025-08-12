久本雅美、“顔出し”家族集合ショット添え夏のタイ旅行を報告「そっくりやー」「皆様、笑顔が素敵です」
タレントの久本雅美（67）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「タイへ、家族旅行ーーーー!!!」に出かけたことを報告し、弟、妹らとの“顔出し”家族ショットを公開した。
【写真】「そっくりやー」「笑顔が素敵です」“顔出し”家族ショット披露の久本雅美 ※8枚目
8日の投稿では「PART 1」と題し、「初日、象に乗るー!!ナイトマーケットも!!次の日、船で、ラン島へ！」と“前半戦”の行程を紹介。ラン島では「めちゃくちゃ綺麗な海」に入ったことを伝え「海に入ったのは、何年ぶりだろう〜 魚も泳いでた 感動ー!!」と興奮気味に伝えた。
続く投稿では「タイ家族旅行 PART 2」と題し、「トゥクトゥクに乗りました〜！乗り合いバスにも乗ったー!!ティファニーのニューハーフショウも、楽しみましたー!!!タイ料理を堪能したり、買い物したり、家族仲良く、ワイワイと!!」と“後半戦”の思い出を写真とともに披露。
家族で楽しいひと時を過ごした久本は「英気を養い、有難うございました!!」と充実感たっぷりにつづった。
コメント欄には「めちゃめちゃ賑やかで楽しそう」「皆様、笑顔が素敵です マチャミさん、可愛いですね」「妹さんとよく似てる」「みんなそっくりやー」「素敵なご家族ですね」「素敵なバカンス過ごされましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
