庄司浩平、ドラマでの“美脚”披露に反響「細部まで素晴らしい役作り」「ガヴバスケ回ではあったはずの…」
俳優の庄司浩平（25）が9日、自身のXを更新。出演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の第6話（8日放送）での場面について言及した。
【写真】『40までに』第6話で“美脚”を披露した庄司浩平
庄司は同作公式Xの第6話放送後のポストを引用し、「ケーキ爆食い、良いんです沢山動いたから!!スカッシュの写真ってやたら前傾姿勢が多いなと思ったらボールが跳ねないからでした、納得」「慶司は脛毛無さそう、と思い期間限定つるつる。自分、思ったより美脚でした」とつづり、フィルムカメラでのオフショットを含めた計3枚の写真を投稿。2枚目の写真では、自身のコメント通りの“美脚”が披露されている。
この投稿にファンからは「自分のキャラに対する解釈を取り入れるのすごい」「確かに慶司はツルツルっぽい 細部まで素晴らしい役作り」「脇もなさそうて思ってる」「ガヴバスケ回ではあったはずの脛毛が無い！と思ったらやはり…確かに慶司はツルツルイメージ」「ツルッと美脚でウラヤマシイ」「庄司君普段からツルツルにしてそうな感じがしてました」「期間限定の脚、素晴らしいです」などの反響が寄せられている。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じている。
