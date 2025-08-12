登録者数31万人を超えるゲーム実況ユーチューバーで、秋葉原のカードショップ「はんじょう」のオーナーである「はんじょう」が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。反社会的勢力との関わりを否定した。

はんじょうをめぐっては4月に過去に情報商材ビジネスに関与していたとの疑惑がネット上で浮上。一部関係者が反社会的勢力である可能性が指摘されていた。これを受け、4月に「過去の情報商材ビジネスに関するSNS上の投稿の件で、お騒がせしており誠に申し訳ありません」と謝罪。活動自粛を発表していた。

11日に「一連の疑惑に関するご説明と今後の活動について」と題した動画を投稿。「まずは本件についてこのような情報が飛び交う事態となり、関係者の皆様、視聴者の皆様をはじめとする多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「結論から申し上げます。私、はんじょうは反社会的勢力との付き合いは一切ありません。情報商材を取り扱う団体の幹部だった事実もありません」と疑惑を否定した。

所属事務所のUUUMは公式サイトで「弊社は第三者機関2社に依頼し、詳細かつ独立性のある調査を追加実施いたしました。さらに、インターネット上の公開情報をもとに調査を行う第三者機関に依頼し、本人および関係者に関する疑義を洗い出し把握するための追加調査を実施いたしました」と報告。複数の調査会社の調査の結果、「第三者による中立的な調査を通じ、現在入手可能な情報において、本人が反社会的勢力に該当する事実及び反社会的勢力と関係していた事実は確認されませんでした」と明かした。

はんじょうは今後について「いちから活動を再開し信頼回復に努めていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。