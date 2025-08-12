大雨のあと猛暑が再到来 この先の夏休みは「かなりの高温」 北海道東北は平年＋2.6℃ 京都や奈良でお盆期間に37℃予想【気象庁 早期天候情報】
気象庁は12日、最新の高温に関する早期天候情報を発表しました。それによると8月の中旬にかけて（18日ごろ〜26日ごろ）日本のほとんどの地域で「平均よりかなりの高温」と予想され、沖縄地方で「平年なみ」と予想されています。
先週から今週にかけて雨が降ったこともあり、各地の最高気温は抑えられていましたが、雨がやむと、再び暑さに悩む夏が訪れそうです。
北海道地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．６℃以上と予想されています。
関東甲信地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。
北陸地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．４℃以上と予想されています。
東海地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。
近畿地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．０℃以上と予想されています。
中国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。
四国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．７℃以上と予想されています。
九州北部（山口県含む）地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。
九州南部地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．４℃以上と予想されています。
【近畿地方主な最高気温予想】
大阪府・大阪
１３−１４日：３５℃ 平年並み
１５−２３日：３５〜３６℃ 平年より高い
兵庫県・神戸
１３日：３２℃ 平年並み
１４−２３日：３３〜３４℃ 平年より高い
京都府・京都
１３−１４日：３５℃ 平年並み
１５−１９日：３７℃ 平年よりかなり高い
２０−２３日：３５℃ 平年より高い
滋賀県・彦根
１３日：３３℃ 平年並み
１４、１６日、２０−２２日：３３〜３４℃ 平年より高い
１５、１７−１９日、２３日：３３〜３５℃ 平年よりかなり高い
奈良県・奈良
１３−１４日：３４〜３５℃ 平年並み
１５日：３７℃ 平年よりかなり高い
１６−２３日：３４〜３６℃ 平年より高い
和歌山県・和歌山
１３−２３日：３３〜３５℃ 平年より高い
徳島県・徳島
１３日：３３℃ 平年並み
１４−２３日：３３〜３５℃ 平年より高い
徳島市では今週、阿波おどりが行われていますが、夜になっても気温は下がらない見込みで、１３日は最低気温２６℃、１４−１７日は最低気温２７℃が予想されています。