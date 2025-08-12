大雨のあと猛暑が再到来　この先の夏休みは「かなりの高温」　北海道東北は平年＋2.6℃　京都や奈良でお盆期間に37℃予想【気象庁　早期天候情報】

気象庁は12日、最新の高温に関する早期天候情報を発表しました。それによると8月の中旬にかけて（18日ごろ〜26日ごろ）日本のほとんどの地域で「平均よりかなりの高温」と予想され、沖縄地方で「平年なみ」と予想されています。

先週から今週にかけて雨が降ったこともあり、各地の最高気温は抑えられていましたが、雨がやむと、再び暑さに悩む夏が訪れそうです。

北海道地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．６℃以上と予想されています。

東北地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．６℃以上と予想されています。

関東甲信地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。

北陸地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．４℃以上と予想されています。

東海地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。

近畿地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．０℃以上と予想されています。

中国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。

四国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．７℃以上と予想されています。

九州北部（山口県含む）地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。

九州南部地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．４℃以上と予想されています。

【近畿地方主な最高気温予想】

大阪府・大阪
１３−１４日：３５℃　平年並み
１５−２３日：３５〜３６℃　平年より高い

兵庫県・神戸
１３日：３２℃　平年並み
１４−２３日：３３〜３４℃　平年より高い

京都府・京都
１３−１４日：３５℃　平年並み
１５−１９日：３７℃　平年よりかなり高い
２０−２３日：３５℃　平年より高い

滋賀県・彦根
１３日：３３℃　平年並み
１４、１６日、２０−２２日：３３〜３４℃　平年より高い
１５、１７−１９日、２３日：３３〜３５℃　平年よりかなり高い

奈良県・奈良
１３−１４日：３４〜３５℃　平年並み
１５日：３７℃　平年よりかなり高い
１６−２３日：３４〜３６℃　平年より高い

和歌山県・和歌山
１３−２３日：３３〜３５℃　平年より高い

徳島県・徳島
１３日：３３℃　平年並み
１４−２３日：３３〜３５℃　平年より高い

　徳島市では今週、阿波おどりが行われていますが、夜になっても気温は下がらない見込みで、１３日は最低気温２６℃、１４−１７日は最低気温２７℃が予想されています。