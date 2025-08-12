大雨のあと猛暑が再到来　この先の夏休みは「かなりの高温」　北海道東北は平年＋2.6℃　京都や奈良でお盆期間に37℃予想【気象庁　早期天候情報】

気象庁は12日、最新の高温に関する早期天候情報を発表しました。それによると8月の中旬にかけて（18日ごろ〜26日ごろ）日本のほとんどの地域で「平均よりかなりの高温」と予想され、沖縄地方で「平年なみ」と予想されています。



先週から今週にかけて雨が降ったこともあり、各地の最高気温は抑えられていましたが、雨がやむと、再び暑さに悩む夏が訪れそうです。



北海道地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．６℃以上と予想されています。





東北地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．６℃以上と予想されています。関東甲信地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。北陸地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．４℃以上と予想されています。東海地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。近畿地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．０℃以上と予想されています。中国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋２．１℃以上と予想されています。四国地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．７℃以上と予想されています。九州北部（山口県含む）地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．９℃以上と予想されています。九州南部地方は８月１８日頃からかなりの高温で、５日間平均気温は平年より＋１．４℃以上と予想されています。【近畿地方主な最高気温予想】大阪府・大阪１３−１４日：３５℃ 平年並み１５−２３日：３５〜３６℃ 平年より高い兵庫県・神戸１３日：３２℃ 平年並み１４−２３日：３３〜３４℃ 平年より高い京都府・京都１３−１４日：３５℃ 平年並み１５−１９日：３７℃ 平年よりかなり高い２０−２３日：３５℃ 平年より高い滋賀県・彦根１３日：３３℃ 平年並み１４、１６日、２０−２２日：３３〜３４℃ 平年より高い１５、１７−１９日、２３日：３３〜３５℃ 平年よりかなり高い奈良県・奈良１３−１４日：３４〜３５℃ 平年並み１５日：３７℃ 平年よりかなり高い１６−２３日：３４〜３６℃ 平年より高い和歌山県・和歌山１３−２３日：３３〜３５℃ 平年より高い徳島県・徳島１３日：３３℃ 平年並み１４−２３日：３３〜３５℃ 平年より高い徳島市では今週、阿波おどりが行われていますが、夜になっても気温は下がらない見込みで、１３日は最低気温２６℃、１４−１７日は最低気温２７℃が予想されています。