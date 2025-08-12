ゴキブリを前に「グロックで照準なう」　SNSで話題の一戦

Gの隠語でもおなじみの、漆黒の脅威・ゴキブリ。

もしも部屋に現れたらどう対処するのが正解でしょうか。スプレーを使う、新聞紙を使う、スリッパを使う、掃除機を使うなど、選択肢はさまざま。

そんななかXユーザーの「ねこねこ」さんが選んだ武器は、エアガンでした。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

このほどねこねこさんが「グロックで照準なう……撃てば終わる、簡単なんだ…トリガーを引けば確実に当たる」という緊迫感あふれる文章とともに投稿したのは、天井の隅に向かってエアガンを構える動画。

サイト（照準器）が狙っているのは、隅に潜んだ黒い塊。動画からはなにが映っているのか判断がつきにくいですが、そこにいるのはゴキブリ。ねこねこさんは「小さく見えますが立派な大人でした」と話します。

敵との緊迫感ある対峙は、ねこねこさんの文章だけでなく、一点に定まらないサイトの動きからも伝わってきます。

ねこねこさんがゴキブリと遭遇したのは、最近引っ越したばかりの自分の部屋の中でのこと。

「台所で肉を焼いて居間に戻ると、天井に黒い物体が……」と当時の状況を振り返るねこねこさん。一瞬で「奴だ！」と敵の正体を識別することはできましたが……「引っ越したばかりで箒も掃除機も殺虫剤すら無く」とのことで、状況は絶望的だったそう。

そんな中、唯一あったのが実家から真っ先に移動させてきたという「東京マルイ グロック17 Gen5 MOS」。動画に映っているエアガンです。

「これはエンタメにするしか……！」とエアガンを手に取り、Xへ状況を投稿することにしたそうです。窮地に陥りすぎてもはや笑うしかない、というような状況だったのでしょう。

ただ、ねこねこさんの状況はエアガンを構えて動画撮影をしたところで終了。「サイトで捉えている絵が欲しかった」「弾も入っていない」と話しており、あくまで「ゴキブリを撃つように見せかけたエンタメ」だった様子。

エアガン以外の武器がない中、一度は手づかみで終わらせることも考えたねこねこさん。しかしさすがにそこまで命知らずではなく……撮影後はダッシュでゴキジェットプロを買いに行き、どうにか仕留めることに成功したようです。

ちなみにエアガンでゴキブリを仕留めることについては「少し慣れたら2〜3ｍなら難しくないと思います。命中精度が良いです」と話しています。

ねこねこさんは「ゴキブリを駆除する為では無くシューティングやサバイバルゲームに少しでも興味を持って頂けたら幸いです（笑）」とも呼びかけています。

なお、エアガンは当たりどころが悪ければ大きな怪我にも繋がる道具。取り扱いには細心の注意が必要です。

今回ねこねこさんは、自分だけがいる自宅で、弾の入っていない状態でゴキブリを狙いました。そして実際には引き金を引いていません。最大限安全に配慮したジョーク演出です。

エアガンは、相手がゴキブリだろうと人だろうと、適切な場所・状況以外では無闇に銃口を向けないようにしてください。

＜記事化協力＞

「ねこねこ」さん（@iUCCXndyEli4Lkx）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081206.html