

文化放送は、日本企業の99.7%を占める中小企業の革新的な取り組みに光を当て、その栄誉を称える「中小企業Business&Innovation AWARD」を開催することを決定いたしました。本アワードは、日本の経済を支え、イノベーションの担い手である中小企業へのエールとともに、日本のビジネス界の活力の一助となることを目指します。

日本企業の99.7%を占める中小企業には、キラリと光る取り組みや、小さいながらもイノベーティブな取り組みをしている企業が多数あります。

文化放送では、社会課題解決や新しい価値創造にイノベーションが注目されていることや、リスナー層および取引先にも中小企業が多く、コンテンツ面・ビジネス面においても親和性が高いことなどを背景に、かねてより月曜日の午後7時～9時帯を中心にビジネス番組の編成を強化。経営学者・入山章栄氏がパーソナリティを務める『浜松町Innovation Culture Cafe』（月曜日 午後7時～7時30分）や『笠井信輔のBUSINESS FRONTIERS』（月曜日 午後7時30分～8時00分）をはじめ、様々な分野の専門家をゲストに招き、社会課題や未来予測などをテーマに、企業の取り組みやイノベーションのヒントを探る番組などを放送しています。

同局では、ビジネス番組の充実とコンテンツの拡大を図る中、このたび「中小企業Business&Innovation AWARD」の開催を決定しました。文化放送が主催するこのアワードは、ビジネスの最前線で活躍し、革新的な取り組みや社会課題の解決に貢献した企業・個人を表彰するものです。持続可能な成長や組織変革、新たな働き方の提案など、多様な視点から“イノベーション”を体現した事例を募集し、実行委員会による審査を経て選出されます。

授賞式は2025年秋に開催予定で、受賞者は文化放送のWebメディア「Business & Innovation（https://businessinnovation.joqr.co.jp/）」上でも紹介される予定です。

「中小企業Business&Innovation AWARD」WEBサイト：https://businessinnovation.joqr.co.jp/award/

※WEBサイトでは、本アワードの投票を受け付けています。

【イベント概要】

■イベント名：「中小企業Business&Innovation AWARD」

■開催日時：2025年9月26日（金）午後1時00分 開演 （※一般観覧は無し）

■開催場所：文化放送メディアプラスホール

■表彰対象：リスナー・一般からの自薦・他薦による中小企業、および「中小企業ビジネス＆イノベーションアワード」実行委員会が選定した中小企業

■投票締め切り：2025年8月末