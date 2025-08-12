お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつがプライベート姿を披露した。

１２日にインスタグラムで「青木先生と七夕まつり。阿佐ヶ谷の七夕初めて行ったらいい風も流れて涼しく飾りも綺麗でございました」と報告。「青木先生」とはＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）などで筋肉芸人として人気を集める「かけおち」の青木マッチョだ。

「ふわふわかき氷ご馳走（ちそう）してくれました。白Ｔに苺（いちご）シロップこぼしてて可哀想でしたがありがとうございます！帰り際にぽ〜くちょっぷ篠木とあどばるーんと新宿カウボーイかねきよさん達に遭遇。篠木に大阪土産も貰いました！ありがとう！」などと報告し、青木との楽しげなショットを投稿した。

２人はたびたびプライベートを一緒に過ごす姿をそれぞれのＳＮＳで投稿。フォロワーからは「にぎやかで楽しそう」「素敵な写真」「お二人が一緒にいると私まで幸せになれます」などの声が寄せられている。

安藤の相方・カズレーザーは１０日に自身のＸ（旧ツイッター）で「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしました」と電撃発表。安藤は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「末永く御幸せに」と祝福のメッセージが入った動画をアップしていた。また安藤は２０１９年に６歳年下の介護職の夫と結婚したが、２１年に離婚した。