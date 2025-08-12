Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月12日は、コンパクトに持ち運べてiPhone、Apple Watch、AirPodsを同時にワイヤレス充電できるAnker（アンカー）の「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

3台同時にワイヤレス充電できて省スペース。Ankerの3 in 1無線充電器が31%OFFで登場！

スマホ、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチが3台同時にワイヤレス充電できる、Anker（アンカー）の「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」が31%オフで登場しています。

スマホの充電部はQi2認証を取得しており、iPhoneなら最大15W出力で充電が可能。ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチの充電部は最大5W出力とパワフルに充電が完了できる優れモノです。

折りたたんだ状態でスマホを充電すると、スタンドとしても使用OK。強力なマグネットにより、充電中にズレたり落下する心配がないので安心して充電ができますよ。

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる優れモノです

スマホやワイヤレスイヤホンごとに充電器とケーブルがいらないから、充電アイテムが極限まで減らせるのもGOOD。日常使いから旅行まで幅広い用途に使えます。

重さはたったの115g。マグネットの力を利用して折りたたむことができるので、約6cm幅とコンパクトな収納を実現。充電の連結部分も柔らかい素材を使用しているので、カバンに入れても他の小物を傷つけません。

充電器や充電ケーブルも同梱。届いた日からすぐに使えますよ。

機器の温度上昇を感知する「ActiveShield 2.0」搭載で安心。毎日の充電がスマートになりますよ

接続された機器と本体の温度上昇を監視し、過度な温度上昇を防ぐ「ActiveShield 2.0」を採用。大切な機器をしっかり守ります。

毎日使うスマホやスマートウォッチだからこそ、サクッと気軽に充電したいもの。

自宅やオフィスに「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」が1台あれば、ケーブルの抜き差しが煩わしい、有線充電からも卒業できそうですよ。

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)ブラック Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13対応 コンパクト 出張用 トラベル用 8,990円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

