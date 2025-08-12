そんなにうまく事が運ぶものなのか？

政府は5日にコメ政策を巡る関係閣僚会議を開き、1970年代から続いた減反政策からの脱却を表明した。これまでは値崩れを起こさないよう需要に合わせて生産調整を行っていたが、昨夏からコメの需給が逼迫したことで、長年の方針を転換し、ついに増産へとかじを切ったのだ。

しかし、増産にかじを切れば当然、コメ余りの恐れがつきまとう。さっそく、小泉進次郎農相と6日に面会した上月良祐・自民党農林部会長は「需要がないのにどんどん作れば需給が崩れる」として、増産が米価低迷を招きかねないとの懸念を示した。

進次郎氏は「輸出の拡大や新規需要の開拓をしていく」と説明。供給過剰の対策として、海外への販路拡大で新たに需要をつくろうというのだ。

農水省によると、昨年のコメ輸出額は前年比27.8％増の120億円と、過去最高だった。世界的な和食ブームにより、ここ10年間はコメ輸出量が増加し続けている。

こうした追い風はあるのだろうが、はたして今後、大幅な輸出拡大を期待できるのだろうか。あるコメ流通関係者は「やはり一筋縄ではいかない」と、こう続ける。

「まず何より、安価な海外産米との競合に勝つのは至難の業です。最近ではベトナム産米コシヒカリなども生産されており、競争相手も少なくない。それに、国産米は海外の硬水で炊くと芯が残るなどして、食味が変わることがある。こうした水の違いによる課題も残ります。取引先との信頼関係を維持するために、『今年は不作だったから輸出できない』なんてことは許されなくなる。本気で輸出量拡大を目指すなら、相当腰を据えて取り組む必要があります」

■粘り強い支援が必要

輸出販売を行う業者によっては、海外での営業の際に、国内の炊飯器と水をセットで提案するという。

「おにぎりや和定食といった食べ方では、海外でも国産米が好評を得ることが多いです。味の違いが分かる人には分かるということでしょう。国産米のおいしさを知ってもらうための宣伝活動なども含め、国には粘り強い支援が求められます」（別のコメ流通関係者）

輸出の拡大はコメ業界が長年取り組んできたこと。やはり、そう簡単な話ではないらしい。

