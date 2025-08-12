Photo: みのくるみ

iPadでの作業が増え、気になるようになった首や肩の負担。しかし、持ち運べるスタンドを探してみたものの、どれも大きくてかさばるものばかり……。

そんな時に見つけたのが、UGREENのMagsafeスタンド。iPhone用の商品なのですが、これがiPad miniにぴったりだったんです。

iPadでの作業で、首や肩に負担が…

iPad miniを購入して、執筆やレタッチなど、iPadで作業をすることが増えてきました。そんななかで気になってきたのが、首や肩のコリ。

iPadを覗き込む姿勢はあんまり体に良くないだろうなと思い、少しでも作業が楽になるようiPad用のスタンドを探していました。

一方で、探してみるとiPad専用スタンドはどれも大きくてかさばるものばかり。カフェなど外で作業することも多いので、持ち運びやすさは譲れないポイントでした。

このUGREENのMagsafeスタンドは、本来スマホ用として作られているものですが、iPad miniにもピッタリで、持ち運びやすい優れたアイテムなのです。

iPadにMagsafeリングを装着して設置

Magsafeスタンドを使うために、まずはiPad miniにMagsafeリングを装着。今回は別の商品に付属していたものを取り付けましたが、Amazonなどで手軽に購入できます。

Magsafeスタンドに設置してみると、マグネットなので簡単につけ外しができて便利。磁力も強力なので重さで滑り落ちるようなこともなく、安定して長時間設置できました。

サイズ感もぴったりで、iPad mini用なのでは……と思うほどしっくりきてしまいます。

iPhone用だけど、iPadでも使える安心感

持ち運びやすさを条件に、スマホ用のMagsafeスタンドからiPadでも使えるものを探してみたのですが、これが意外と難しい。

高さや安定感、ヒンジの硬さなど、iPadを支えるには心許ないものがほとんどでした。

一方見つけたこちらは、iPadを設置しても十分に使える安心感が決め手。

土台がしっかりしていて安定感があり、ヒンジも適度な硬さがあるので、重みで自然に高さが下がってしまうような心配もありません。

磁力も強いのでiPadをしっかりホールドでき、土台についた滑り止めのおかげで、タッチ操作をしてもスタンドが動かないのも快適です。

iPad miniも余裕の高さ。2段階アームで角度調整も◎

iPadが支えられる安定感がありながら、十分な高さがあるのも決め手の一つ。

アームが2段階になっているので13cmほどの高さまで伸ばすことができ、iPad miniを縦にして設置しても余裕があります。

さらに、角度が柔軟に調整できるのも便利なポイント。2つのアームの角度やMagsafeプレートの角度を自由に変えられるので、作業の姿勢に合わせてiPadの位置を細かく調整することができます。

テーブルの上にそのまま置いたときより目線が上がるので、首や肩もかなり楽に。また手を後ろに回して操作できるので、文字を打つ時なども作業がしやすくなりました。

もちろん、iPhoneを設置して使うのも快適です。

コンパクトに折り畳めて、持ち運びにも

安定感のあるがっしりとした作りでありながら、コンパクトに持ち運ぶことが可能。それぞれの関節を折りたたむことができるので、折り畳めばこんなに小さくなります。

カフェで作業をしたい時も荷物にならず、持ち運ぶのが億劫になりません。

iPhone用としてももちろん便利

iPad用として購入したものの、iPhone用としても想像以上に便利。デスクに置いておけば、iPadを使わない時はiPhoneスタンドとして使うことが出来ます。

Magsafeなので設置したままくるっと横向きにでき、動画の視聴にも便利。iPhoneを持つように手を回せるので、仕事のチャットを返す時も快適です。

少し重いのが気になることも

気になる点を挙げるとすれば、約200gと持ち運ぶ時に若干重さがあるところ。とはいえ、この重さがあるからこそiPadを支えられているので、個人的にはそれほど気になりません。

スマホ用として作られているため想定外の使い方かもしれませんが、実際に使ってみると「iPad用なのでは」と思うほどしっくりきています。

コンパクトに持ち運べて、安定感や使い心地も抜群のMagsafeスタンド。iPhoneにも、iPadにもおすすめのアイテムです。

著者/Photo：みのくるみ

